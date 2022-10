Mourinho, le parole che sanno lasciare il segno

Mi piacciono le frasi di Mourinho e mi piace come allenatore ma anche come persona che ragiona e pensa. È vero, è andata bene, ma non montiamoci la testa. Il calcio ci ha insegnato che oggi va bene e domani, invece, può essere una brutta giornata. Daniele De Rossi, nel suo nuovo ruolo di allenatore, ha dichiarato: «Voglio vincere la partita per poi sfidare la Roma». Per carità, caro Daniele, ognuno può pensare e sperare quel che crede.

Mi chiedevo – ma sono domande oziose – chi sarà, nel prossimo Governo, il Ministro dello Sport? Speriamo che non sia una persona che si è già dichiarato tifoso di una squadra perché sarebbe, in qualche modo, imbarazzante.

Volevo fare una considerazione sull’Olimpico che sta avendo un successo crescente di pubblico, il che vuol dire che la tifoseria romanista sa ripagare la squadra quando la medesima va bene. È così bello, poi, vedere un Olimpico gremito!