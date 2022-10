Riconoscete questo giovane campione? Ora sogna il Mondiale

Riconoscete questo giovane campione? È Paulo Dybala: è stato proprio l'attaccante argentino della Roma a mettere la foto su Tik Tok accompagnata dalla didascalia, "How did i go from this, make your dream come true". Nella foto un giovanissimo Dybala, che già su un campo di calcio alzava uno dei suoi primi trofei. Subito dopo la foto di lui da grande, con la maglia della nazionale argentina e la coppa della Finalissima a Wembley vinta per 3-0 contro l'Italia, con un suo gol nel tabellino dei marcatori al 94'. "Fai in modo che i tuoi sogni si avverano", scrive la Joya.