Roma, il futuro è ora: Zaniolo freme

ROMA - A casa di Nicolò Zaniolo, su un mobile, ci sono due cornici: in una c’è la foto della famiglia al completo, nell’altra c’è lui, biondissimo, che corre felice ed esulta dopo un gol con la Roma. La speranza del numero 22 giallorosso, oggi, è quella di aggiungere altre due immagini all’album: la famiglia sarà all’Olimpico a tifare, lui sogna di tornare a segnare, sorridere, esultare. Perché il gol in casa, in campionato, gli manca da troppo tempo. Tre anni, 2 novembre 2019.

Una vita fa

Un tempo in cui il mondo è cambiato: il suo e quello di tutti. Non c’era ancora stata la pandemia, lui non aveva avuto il Covid, non era diventato papà e, soprattutto, non si era dovuto operare per due volte alle ginocchia. Sono trascorsi esattamente 1086 giorni, mille giorni di te (intesa come la Roma) e di me (intesa come Zaniolo) in cui è successa ogni cosa: gli infortuni, gli strappi, i riavvicinamenti, le critiche, le panchine, i gol decisivi in Conference, su tutti quello che ha riportato un trofeo a Trigoria dopo 14 anni.

Quel gol

Avversario dell'ultima rete, ieri come oggi, il Napoli, battuto 2-1 anche grazie a una sua magia: gol all’incrocio, il quarto di fila. Oggi quella continuità non c’è più, ma chi lo ha visto in allenamento racconta di un ragazzo che ha solo bisogno di sbloccarsi per ritrovare fi ducia sottoporta. Stasera, salvo sorprese, ci riproverà e stavolta dall’inizio, visto che a Helsinki non ci sarà.