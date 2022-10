“Un gol che dovete vedere”. Così la Roma sui social ha mostrato il gol del momentaneo 2-0 della Primavera in casa del Milan, firmato da Pisilli. Un’azione tutta di prima, massimo due tocchi, sette passaggi per arrivare in porta, tra tunnel e colpi di tacco. La squadra di Guidi ha mostrato tutte le sue qualità in quell’azione e non solo. La partita è finita 4-1 per i giallorossi.