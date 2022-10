Roma-Napoli non è una partita come le altre. Nell'attesa dell'attesissimo big match dell'Olimpico, i tifosi ne hanno approfittato per radunarsi già di fronte allo stadio e far passare il tempo. Per scaricare la tensione quale modo migliore che ordinare qualcosa da mangiare e da bere al chiosco e seguire la partita della Lazio, impegnata a Bergamo contro l'Atalanta. È già clima derby: tra una birra e una gufata, il tempo scorre più velocemente in compagnia dei compagni di tifoseria.