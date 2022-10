Roma, amarezza Smalling: il gigante ha sbagliato

ROMA - Anche i giganti sbagliano. Quando ha letto male quella traiettoria lunga, quando ha visto che Osimhen gli sfuggiva via per poi scagliare un dardo nell’angolo diagonale, Chris Smalling ha istintivamente chiuso gli occhi e si è chinato a terra. Ha capito in un secondo che l’errore era costato la sconfitta alla Roma. Il pensiero sarà forse andato anche al Mondiale, di cui proprio alla vigilia della sfida contro il Napoli aveva parlato: se il ct Southgate ha assistito alla partita nella sua interezza, prima e dopo l’episodio, si sarà reso conto che Smalling è un difensore meritevole di andare in Qatar; se si è limitato agli highlights, e quindi ha visto solo l’azione del gol decisivo, potrebbe sentirsi addirittura rafforzato nella convinzione di lasciarlo a casa. Una disdetta per lui, che nella marcatura magari si è fatto condizionare dall’ammonizione e quindi dal rischio del doppio giallo, e per Mourinho, che per la prima volta si è arreso davanti a Spalletti, fischiatissimo dall’Olimpico come tradizione ormai consolidata.

Crescita In una partita di lotta, di sofferenza e duelli, alla Roma pesa inchinarsi proprio a pochi minuti dalla fine. Ma ci sono anche dei segnali positivi. Ad esempio da Mady Camara, che ha affrontato la seconda partita da titolare consecutiva con la giusta disciplina a centrocampo. La sua aggressività, specialmente nel primo tempo, ha tolto il respiro a Ndombelé creando diversi problemi al Napoli. Non è bastato per provocare pericoli nell’area di rigore avversaria. Ma Camara piano piano si sta dimostrando un calciatore utile: «Siamo stati un po’ sfortunati, il pareggio ci poteva anche stare. Sono contento di come procede il mio inserimento nella squadra ma sono dispiaciuto della sconfitta. Comunque non dobbiamo perderci d’animo, il campionato è ancora lungo e sono sicuro che potremo toglierci delle soddisfazioni».