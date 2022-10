Mourinho, la mossa in campo esalta i tifosi della Roma: il precedente

Il finale di Roma-Napoli ha regalato emozioni anche dopo il triplice fischio. A tenere banco la polemica scoppiata in campo, con un parapiglia che si è scatenato tra le due panchine e che ha coinvolto anche Rick Karsdorp e l'arbitro Irrati. Tra le varie reazioni, quella che non è sfuggita all'occhio è di certo quella avuta da José Mourinho, diventato subito virale sui social. Nel momento in cui il terzino giallorosso e il direttore di gara si affrontano, ai margini dello schermo si vede il portoghese approcciarsi alla scena. Ma è stata la successiva mossa in campo a far esaltare i tifosi della Roma, che sui social hanno ricordato un precedente dello scorso anno...