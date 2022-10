La Roma fa gruppo a casa del Gallo: tutto sul compleanno di lady Belotti

ROMA - Il gruppo italiano della Roma si ritrova dal Gallo. E prova a sfruttare l’occasione di festa per fare, ancora una volta, quadrato. Ieri sera, infatti, Mancini, Pellegrini, Cristante e Spinazzola erano ospiti di Andrea Belotti e di sua moglie Giorgia per il compleanno della ragazza. Trent’anni, di Palermo, Giorgia Duro è da oltre sette anni la compagna prima e la moglie poi del “Gallo”: hanno una figlia di un anno e mezzo, Vittoria, e tra quattro mesi ne accoglieranno un’altra, Benedetta. Per entrambi è la prima festa romana e per l’occasione, oltre agli amici storici e al fratello di lei con la fidanzata, hanno invitato i compagni a cui sono più legati e che li stanno aiutando nel loro inserimento nella capitale.