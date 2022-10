Totti, il ripensamento su Ilary: la mossa che ha sorpreso la showgirl

ROMA - Dietrofront Totti su Ilary. O meglio sulle sue borse. Perché l'ex capitano della Roma ha deciso di fare il primo passo verso l'ex moglie, per evitare nuovi turbolenti scontri, riconsegnandole le sue borse. Che erano sparite che da quando Totti non ha avuto più a disposizione i suoi Rolex , prelevati da Ilary e famiglia.

Non è chiaro se Totti le avesse portate via o se semplicemente le avesse nascoste, ma di fatto ieri ha riconsegnato tutte borse che hanno complessivamente un valore di oltre 200mila euro. I Rolex invece risultano ancora irreperibili, perché stando a quanto filtra Ilary- sorpresa per il rilascio delle borse - non ha ricambiato la cortesia.

Nel frattempo il giudice civile dovrebbe fissare a breve una nuova udienza nella quale Totti conterebbe di vedere premiata la sua buona volontà, ottenendo la restituzione dei Rolex, magari in cambio del rilascio delle scarpe di Ilary (e di altri accessori).