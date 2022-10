ROMA - Tutore al polso per Bryan Cristante, oggi a Villa Stuart. Il centrocampita ha infatti subito un colpo al polso durante la gara contro il Napoli: dolorante, oggi lo staff giallorosso lo ha accompagnato nella clinica romana per accertamenti. Solo una contusione, ma al giocatore è stato dato un tutore da utilizzare negli allenamenti e in partita. Il giocatore sarà quindi a disposizione per la sfida di giovedì contro l'Helsinki.