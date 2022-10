Roma, rifinitura pre Helsinki: in gruppo Pellegrini e Karsdorp. Out Matic

ROMA - Ultimo allenamento prima della partenza per la Finlandia, la Roma di José Mourinho ha svolto l'allenamento di rifinitura al Fulvio Bernardini per ultimare la preparazione al match di domani sera contro l'Helsinki. Buone notizie per il tecnico portoghese: Lorenzo Pellegrini e Rick Karsdorp hanno infatti lavorato in gruppo dando buone risposte rispetto ai loro problemi fisici. Il capitano giallorosso contro il Napoli ha accusato un fastidio al flessore (ma non ha avuto bisogno di esami strumentali), mentre Karsdorp è alle prese con il problema al ginocchio. Entrambi hanno svolto l'allenamento atletico con i compagni e saranno convocati per la trasferta in Finlandia. Assente invece Matic, e quindi indisponibile, per un fastidio al flessore sinistro.