La Roma in partenza per Helsinki: out Matic, ma c’è lo squalificato Zaniolo

ROMA - La Roma è pronta alla sua quinta partita di Europa League. La squadra di José Mourinho questo pomeriggio alle 14.30 ha preso un volo dal Terminal 5 di Fiumicino per volare in Finlandia dove domani sera sfiderà l'Helsinki per cercare il secondo posto in classifica. Con la squadra sono partiti anche Pellegrini e Karsdorp che avevano chiuso la sfida con il Napoli rispettivamente con un problema al flessore e un fastidio al ginocchio.

Non c'è Matic

Assente invece Nemanja Matic, che oggi non ha svolto l'allenamento di rifinitura per un problema al flessore sinistro. Presente invece Zaniolo: l'attaccante giallorosso è squalificato per altre due giornate per l'espulsione rimediata contro il Betis, ma ha comunque seguito la squadra in Finlandia: il club è al lavoro per presentare ricorso sulle due giornate di squalifica, per averlo almeno a disposizione contro il Ludogorets.