Mourinho: "Non siamo qui in gita, vogliamo andare avanti in Europa League"

"Non siamo qui in gita, se perdiamo siamo fuori. Vogliamo vincere e andare avanti in Europa League, non vogliamo tornare in Conference, dove siamo i detentori del trofeo". Così José Mourinho alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Helsinki. Queste le parole dell'allenatore giallorosso.

Mourinho e la voglia di vincere

"Per me è la seconda volta qui, la prima per giocarci. Dobbiamo e vogliamo vincere assolutamente per non dipendere dagli altri. Non sarà facile, all'andata finché era stata in parità numerica la partita non era stata facile. Ho visto le altre gare dell'Helsinki in casa e non sono state facili, per cui non sarà una passeggiata e non siamo qui in vacanza. Si tratta di una partita cruciale e non vogliamo scendere in Conference dove siamo i detentori del titolo".

Mourinho e il campo

"Non voglio lamentarmi, non ne deriverebbe nessun vantaggio per noi, ma dobbiamo essere concentrati solo sulla vittoria. Giocare su questo tipo di terreno è un altro sport, cambia il gesto tecnico, rispondo a queste domande solo per cortesia. Perché si gioca qui, su questo campo? Per motivi di sponsor? È una buona scusa, ma è la responsabilità della Uefa. Lo scorso anno abbiamo giocato due volte sul sintetico e abbiamo perso due volte, poi nella partita della verità abbiamo ammazzato il Bodo all’Olimpico. Se domani perdiamo siamo fuori, invece".