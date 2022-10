Europa League, chi potrebbe incontrare la Roma: tutte le retrocesse dalla Champions

Chi si rivede: se la Roma dovesse passare il turno come seconda in Europa League, a febbraio, potrebbe ritrovare due vecchie conoscenze. La prima è il Barcellona di Xaxi, eliminato nel 2018 in una serata storica (secondo molti catalani, i problemi del Barça attuale sono iniziati quella sera lì), la seconda è il Siviglia dell'ex, poco amato, Monchi. Gli andalusi non sono ancora sicuri del passaggio del turno in Champions ma, quantomeno, sono sicuri di andare almeno in Europa League, competizione che conoscono, e vincono, come nessuno. Ecco perché, in caso, per la Roma sarebbero il pericolo numero uno.