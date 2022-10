Abraham, segnali dalla Premier, ma deve sbloccarsi. C'è un precedente...

Stasera la Roma si gioca tutto, vale a dire la possibilità di proseguire il cammino in Europa League, con una formazione rimaneggiata, con giocatori costretti a scendere in campo in non perfette condizioni fisiche e in condizioni ambientali avverse. Benvenuti in inverno, nella capitale della Lapponia, dove la massima è di dieci gradi e i finlandesi hanno fatto già da qualche settimana il cambio di stagione. Stasera contro l’Hjk Helsinki , al 212° posto nel ranking Uefa, si gioca alle 21 e la temperatura calerà ancora di qualche grado. Mourinho ha perso anche Matic (fastidio al flessore), chiederà di stringere i denti a Pellegrini, sempre alla prese con il solito problema muscolare, con Zalewski che prenderà il posto di Karsdorp, appena recuperato dall’intervento al ginocchio. A sinistra dovrebbe tornare El Shaarawy, come contro la Sampdoria, per far riposare Spinazzola. Sulla carta una formazione molto offensiva, con il doppio centravanti e due esterni che spingono molto. Tra i convocati figurano anche quattro ragazzi della Primavera: Volpato, Tripi, Faticanti e il giovanissimo Luigi Cherubini, alla prima convocazione tra i grandi. E c’è anche Zaniolo, partito per la Finlandia per stare vicino ai compagni nonostante debba scontare la seconda delle tre giornate di squalifica in Europa.

Pellegrini a tutti i costi

Le scelte di Mourinho sono quasi obbligate, in una partita da vincere a tutti i costi. Rui Patricio e la difesa in blocco saranno confermati. Il reparto arretrato deve fare ancora gli straordinari. A centrocampo ancora Camara con Cristante, che giocherà con un tutore al braccio per una distorsione al polso. Il guineano è stato uno dei pochi a salvarsi contro il Napoli, c’è bisogno del suo dinamismo, in una partita nella quale ci sarà da lottare. Pellegrini agirà alle spalle degli attaccanti, da trequartista, nel ruolo che predilige e davanti ancora Abraham e Belotti, alla ricerca del gol perduto. Il capitano aveva accusato nuovamente il fastidio al termine della partita contro il Napoli, ma ieri si è allenato a Trigoria prima della partenza per Helsinki e ha dato la sua disponibilità all’allenatore.

Cercasi tammy

Per Abraham continuano ad arrivare segnali dalla Premier, lo vorrebbe il Manchester United. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma intanto deve recuperare fiducia in maglia giallorossa. Finora non ha mai segnato in Europa, solo due gol all’attivo in campionato. Bilancio in rosso, un passo indietro rispetto alla passata stagione, quando a questo punto della stagione aveva già segnato due reti in campionato e altrettanti in Conference League. Un anno fa Abraham si era sbloccato proprio nelle ultime due partite del girone, con due doppiette consecutive contro Zorya e CSKA, chiudendo la prima fase della competizione a sei reti. E anche in Serie A, Tammy aveva cominciato a segnare con continuità dalla dodicesima giornata, quella che in questo campionato vedrà impegnata la Roma lunedì prossimo la Roma con la partita contro il Verona. Mourinho non si fida del campo in sintetico e del rigido clima invernale, al quale la Roma non è abituata. Ma stasera non si possono fare calcoli, conta solo vincere.