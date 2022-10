Roma, l'orologio di Abraham e l'assenza di Dybala

Non riesco a capire perché i giocatori della Roma sembrano sempre avere i nervi tesi. Stiano più tranquilli e se arrivano ad esserlo, probabilmente Mourinho non sarà costretto a rendersi conto che l’attacco ha perso 13 goal. Perso, attenzione, non preso. Diciamo la verità: è strano l’andare e venire della Roma e quando sembra aver risolto tutti i problemi, ecco che si ritrova di nuovo ad affrontarli. Un dispetto del destino, mi viene da dire. Certo, è inutile nasconderlo, la Roma ha dei problemi, ma se penso a quelli della Juventus e degli Agnelli di conseguenza, preferisco cambiare discorso.