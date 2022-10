Abraham: "Ho vissuto un momento difficile senza gol, oggi sono tornato"

ROMA - Vittoria importantissima e sofferta della Roma in Finlandia. La squadra di Mourinho ha battuto l’Helsinki 2-1 grazie alla rete di Abraham e di El Shaarawy . La Roma si prende i tre punti alla Bolt Arena e adesso si giocherà il secondo posto del girone di Europa League nella sfida di giovedì prossimo contro il Ludogorets , uscito sconfitto in casa contro il Betis Siviglia. Al termine del match Abraham è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.

Quanto è importante essere tornato al gol?

“È molto importante, mi piace fare gol e negli ultimi tempi è stato difficile per me. I miei compagni fortunatamente hanno segnato in queste settimane, oggi mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto”.

Eri un po’ frustrato quando non stavi segnando in queste settimane?

“Voglio sempre segnare, sono un attaccante e so che posso farlo. Bisogna però sempre mantenere la calma, avere pazienza. L’importante è che la squadra vinca. L’ideale è vincere con i miei gol”.

Sulla partita.

“Non abbiamo iniziato bene, ma poi siamo cresciuti. Abbiamo fatto due gol, ne avremmo voluti fare anche altri, ma va bene così”.