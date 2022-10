Volpato e Faticanti, l'oro di Roma: "Le nostre emozioni e cosa ci ha detto Mourinho"

Volpato, l'emozione dell'esordio da titolare

"Sapevo che il mister mi avrebbe dato una chance, io cerco sempre di allenarmi bene durante la settimana, devo avere pazienza e continuare così. Sono soddisfatto ma so che possiamo fare di più, penso comunque che abbiamo giocato bene”.

Faticanti, serata magica

"Le emozioni di questa sera non si possono descrivere, è tutto ciò che sogni da bambino e finalmente si realizza. Ho pensato più all'aspetto emotivo. Loro, appena sono entrato, avevano segnato il gol del 2-2 ed è stata tosta. Ma è stata più l’emozione, il saper reggere botta emotivamente piuttosto che tecnicamente. Dedico l'esordio alla famiglia, alla mia fidanzata e a tutti coloro che mi sono vicino, anche ai miei compagni della Primavera perché è grazie a loro che miglioro giorno dopo giorno. Sono molto soddisfatto, il mister mi ha chiesto di mettermi vicino a Cristante e di pressare e di cercare di non farli giocare, è quello che penso di aver fatto e la partita è andata bene. Non montarmi la testa è la prima cosa, mi alleno e non penso ad altro. Vedremo se riuscirò a dormire in aereo, sarà difficile".