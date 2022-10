Party Faraonico per El Shaarawy: presente tutta la Roma tra jazz e lacrime

Una festa in grande stile, quella organizzata ieri sera alla "Lanterna", nel centro di Roma, da Stephan El Shaarawy per i suoi 30 anni, compiuti giovedì. Presente gran parte della squadra, presenti molti dipendenti della Roma, presenti gli amici più stretti, i parenti, la fidanzata Ludovica Pagani e alcuni ex compagni, come Marco Amelia. Menù a base di pesce e sushi, colore rosso a dominare tutto, musica di alta qualità con il famoso sassofonista Jimmy Sax e la dj Isa Iaquinta. Torta Faraonica, nel vero senso della parola, con tanto di piramidi posizionate sopra il dolce.