Abraham torna al gol e svela il suo piatto preferito. Pizza? No, non è italiano...

In un'intervista rilasciata a "englandfootball" i due amici della nazionale inglese, e della Serie A, Tammy Abraham (Roma) e Fikayo Tomori (Milan) hanno parlato delle loro origini nigeriane. Con orgoglio e leggerezza, i due ragazzi si sono raccontati in occasione del Black History Month e, tra qualche battuta e molti discorsi seri, hanno parlato anche del loro piatto preferito. "Per me - le parole di Tammy - è il Riso Jollof. Diverse culture africane cercano di rivendicarlo, ma essendo noi nigeriani, lo stiamo rivendicando anche noi". Niente pasta o pizza, almeno finora. Parlando di cose più serie, e più importanti, Abraham e Tomori hanno cercato di dare qualche consiglio alle nuove generazioni: "Le persone dovrebbero guardare le cose in modo positivo. Il mondo sta cambiando e sta migliorando. Certo, abbiamo ancora molta strada da fare, ma dobbiamo guardare agli aspetti positivi. I nostri antenati hanno sacrificato molto per noi per vivere la vita che facciamo oggi e dobbiamo guardare le cose in modo positivo, conoscere la storia e cercare sempre di cambiare in meglio”, ha detto Abraham. Tomori ha aggiunto: "Bisogna essere se stessi e non aver paura di ciò che potresti ottenere o pensare che potresti non raggiungerlo. Soprattutto crescendo in Inghilterra, abbiamo così tante opportunità e non ci sono così tante discriminazioni nel lavoro, quindi puoi farcela in qualsiasi campo tu voglia farcela. Quindi sii te stesso e non aver paura di andare per quello che vuoi raggiungere nella vita”.