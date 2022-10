Torna Abraham, Europa e derby nel mirino

ROMA - Abraham finalmente si è sbloccato. Giovedì ha segnato il suo primo gol stagionale in Europa League, rompendo un digiuno che durava da un mese mezzo. La sua ultima rete in trasferta, a Empoli in campionato. L’unico altro gol a Torino contro la Juventus, quest’anno l’inglese non ha ancora mai segnato all’Olimpico. Adesso deve riprendere il suo percorso di gol anche in campionato e tra otto giorni c’è il derby.... Giovedì l’inglese si è tolto un grosso peso e lo ha raccontato davanti alle telecamere. Restare all’asciutto lo fa star male. Ieri Tammy ha ringraziato sui social Lorenzo Pellegrini, l’autore dell’assist sulla punizione che ha priopiziato il primo gol. Abraham ha pubblicato su Instagram la foto dell'abbraccio tra i due aggiungendo l'emoticon del cuore. Il capitano è stato il migliore in campo e la rinascita di Tammy ha avuto il suo grande contributo. Da quando l'ex attaccante del Chelsea è nella Capitale ha sfruttato quattro assist vincenti del capitano, contro Milan, Leicester, Torino e Helsinki. Anche grazie al contributo di Pellegrini, Abraham può tornare il centravanti imprendibile della passata stagione, quello che con le 27 reti realizzate in totale ha stabilito il record di giocatore più prolifico alla prima stagione in giallorosso. Per tenere la Roma in corsa per un posto in Champions nella prossima stagione e per andare avanti in Europa League Mourinho ha bisogno di ritrovare il bomber che l'anno scorso ha conquistato i cuori dei romanisti. Prima della sosta per il Mondiale la Roma affronterà Verona, Ludogorets, Lazio, Sassuolo e Torino. Saranno tutte partite decisive per gli obiettivi da raggiungere.