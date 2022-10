No ai cori razzisti: scegliete chi volete, ma cantate altro

È s empre difficile il campionato di calcio quando ci si trova a metà strada. Si ha la stanchezza del già fatto e la stanchezza in previsione del da farsi. Quindi, è il momento più complicato. Come non deve essere stato facile per Francesco Totti che, leggo, avrebbe restituito a Ilary alcune borse. I bene informati, sostengono che, in contemporanea, Ilary non ha consegnato i Rolex. Evidentemente, il processo affettivo di guardare quegli orologi e pensare di come avessero scandito il tempo del loro amore, la porta a tenerli per sé.