Le scelte di Mourinho per Verona: ecco la formazione della Roma al Bentegodi

A Verona i Friedkin hanno perso la loro prima partita da proprietari, a Verona Mourinho ha perso la prima partita da allenatore. Non è terra di conquista negli ultimi anni lo stadio Bentegodi ma stavolta, con la spinta di 3.800 tifosi che occuperanno il settore ospiti, la Roma deve sfruttare il calendario per rimanere agganciata alle prime della classifica. Nonostante il periodo decisamente poco fortunato : nell’allenamento di sabato si è fermato anche Leonardo Spinazzola per un problema muscolare. Al suo posto giocherà Zalewski. L’allarme suona a Trigoria : con Spinazzola sono già 8 gli infortuni di questo tipo dall’inizio della stagione. Le buone notizie vengono invece da Matic e Celik, che hanno recuperato e sono partiti con la squadra. Andranno in panchina.

La formazione, tra defezioni e strategie, sembra quindi fatta. Con il terzetto difensivo solito davanti a Rui Patricio, la coppia Cristante-Camara in mediana e il ritorno di Karsdorp a destra. Davanti, spazio a Nicolò Zaniolo che è ancora in cerca del primo gol stagionale. Nelle prossime ore Mourinho conoscerà l’esito del ricorso contro la terza giornata di squalifica europea, per capire se Zaniolo sarà disponibile giovedì nella partita decisiva contro il Ludogorets, ma intanto lo rilancia in campionato, sperando di ottenere in cambio una prestazione di qualità. L’attacco in pratica sarà quello della finale di Tirana dello scorso 25 maggio, con Abraham rinfrancato dalla rete di Helsinki e l’insostituibile Pellegrini.

Il Verona, che ha cambiato allenatore sostituendo Cioffi con l’esordiente Bocchetti, è in grave difficoltà: ha perso le ultime sei partite di campionato e ha 10 punti in meno dello scorso anno (5 contro 15, un terzo). Ma Mourinho ha chiesto ai giocatori la massima concentrazione. Al di là delle assenze pesanti e della stanchezza generale, la Roma non può perdere terreno all’inizio della settimana che sarà animata dal dentro/fuori di Europa League e si concluderà domenica 6 con il derby.