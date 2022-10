ROMA - Mourinho incredulo, così come tutta la panchina della Roma. Clamoroso errore a porta vuota di Abraham. Contropiede giallorosso con Karsdorp che serve con un passaggio filtrante Abraham in area: l'inglese salta Montipò e a porta vuota non trova il lo specchio della porta ma solo il palo esterno. Lo sguardo di Mourinho è tutto un programma: incredulo, si è girato verso la panchina quasi a chiedere se davvero l'attaccante avesse sbagliato.