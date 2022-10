Verona-Roma, intervento horror di Davidowicz su Zaniolo

ROMA - Intervento horror di Davidowicz su Zaniolo. Il giocatore in ritardo nell'azione di gioco è entrato a gamba tesa sul ginocchio del talento giallorosso senza colpire minimamente il pallone. Attimi di paura in casa giallorossa, con Zaniolo a terra tra le grida di dolore. È intervenuto lo staff sanitario giallorosso che ha prontamente aiutato Zaniolo. Sacchi inizialmente non aveva capito l'entità dell'intervento di Davidowicz ed è stato richiamato dal Var: dopo il controllo al monitor l'arbitro ha estratto il rosso.