Totti in campo mentre il suo Volpato fa gol per la Roma: "Sono felice"

ROMA - Francesco Totti non ha potuto vedere l'impresa del suo pupillo Cristian Volpato, autore stasera del secondo gol della Roma, che ha superato 3-1 il Verona al Bentegodi, non senza difficoltà. Il guizzo del quasi 19enne italo-australiano è stato decisivo per sbloccare una partita che sembrava stregata per i ragazzi di Mourinho. Nel frattempo Totti era impegnato nella Supercoppa regionale di calcio a 8, al circolo Futbolclub, tra la sua Totti Weese e la Roma Calcio a 8. Rientrato negli spogliatoi, l'ex capitano giallorosso è stato informato del gol di Volpato, giocatore assistito dalla sua agenzia: "Sono felice per lui e per la Roma", le parole di Totti.