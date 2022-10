ROMA - Volpato salva Abraham. Il centrocampista italo-australiano ha realizzato il gol del vantaggio giallorosso a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Hellas Verona, "graziando" anche Abraham dalle pesanti critiche per il doppio palo preso, il primo clamoroso a porta vuota: "Fiero di te Cristian - ha scritto Abraham a Volpato -. Mi hai salvato il c***". Una battuta al suo compagno di squadra per una vittoria che gli ha tolto il peso dei due pali colpiti.