Totti battuto dalla Roma davanti a Noemi: la Supercoppa ai giallorossi

ROMA - Il primo trofeo della stagione di calciotto va alla Roma. Questa sera si è infatti giocata la Supercoppa della Lega calcio a otto tra la squadra giallossa e la formazione di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso ha giocato l'intera partita sotto lo sguardo di Noemi Bocchi presente in tribuna e ha perso con l'esperta formazione capitolina che vinto il primo trofeo stagionale. Vittoria per 2-0 in una partita dominata, nella quale Totti e Moscardelli non hanno potuto fare nulla per evitare il ko. Solo uno squillo dell'ex numero dieci che ha sfiorato il palo con un tentativo dalla distanza.