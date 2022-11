Roma-Ludogorets, Olimpico sold out per il bivio d’Europa

VERONA - Giovedì ci sarà un altro tutto esaurito e ci sarà ancora bisogno dei tifosi, ai quali Josè Mourinho si affida anche questa volta. E’ il primo esame della stagione per la Roma , in una partita senza appello: se non vince contro il Ludogorets è fuori dall’ Europa League . Gli oltre sessantamila dell’ Olimpico spingeranno la squadra verso quel traguardo minimo (riuscire a disputare lo spareggio con una delle retrocesse dalla Champions ) per poter andare avanti in Europa League . Percorso che è stato tutto in salita sin dalla prima turno del girone, con la sconfitta proprio in casa dei bulgari del Ludogorets a settembre a complicare da subito il cammino.

Verso il derby

E’ una settimana fondamentale per l’Europa, ma anche per il campionato. Domenica la Roma affronterà la Lazio in un derby dove le due squadre, tra alti e bassi, si giocano un posto per la prossima Champions League. Mourinho non può permettersi di fare turn over e intanto continua a vedere allungare la lista dei giocatori infortunati. Alla vigilia della partita contro il Verona ha perso anche Spinazzola, che rientrerà come gli altri infortunati di lungo corso nel 2023.

Continua la maledizione degli esterni, ma almeno hanno recuperato Karsdorp e Celik e Zalewski può tornare a sinistra, dove c’è anche Viña, che però Mourinho a Helsinki ha utilizzato da difensore centrale (da braccetto di sinistra nella linea a tre).

Rebus Zaniolo

Per la Roma è fondamentale superare il turno e giovedì sera Mourinho manderà in campo la migliore formazione, in attesa di sapere se sarà accolto il ricorso per Zaniolo, che dovrebbe scontare la terza giornata di squalifica. Il ricorso è stato presentato giovedì scorso, è un tentativo che la società ha deciso di fare, ma i precedenti di De Rossi e Mancini, entrambi espulsi per rosso diretto in Europa, ai quali la squalifica non fu ridotta, non fanno sperare.

Il responso dell’Uefa è atteso tra stasera e domani. Non è prevista udienza, ma solo una trattazione scritta. L’unico dubbio riguarda l’attacco, senza Zaniolo, Mourinho potrebbe giocare come a Helsinki, con Abraham e due attaccanti esterni, oppure rilanciare Belotti. Ma è probabile che dopo la prestazione di ieri possa avere una nuova chance Volpato, se mancherà Zaniolo. L’attaccante ieri ha preso una botta alla coscia, ma secondo il tecnico portoghese sarebbe recuperabile per giovedì. Anche perchè Belotti, quando è entrato nella ripresa, non ha brillato. E anche Camara potrebbe essere confermato, perchè anche ieri è stato tra i migliori. La Roma deve vincere a tutti i costi, non ha altri risultati. Serve una partita d’attacco, ma giocata con la testa, senza lasciare spazi ai bulgari, che in contropiede hanno dimostrato di essere pericolosi nella gara di andata. Gli oltre sessantamila dello stadio Olimpico potranno fare la differenza, se l’aspetta Mourinho, che sa bene come sul suo pubblico può sempre contare.