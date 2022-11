Roma, la Uefa ha accolto il ricorso sulla squalifica di Zaniolo

ROMA - Nicolò Zaniolo potrà essere convocato per la gara di Europa League contro il Ludogorets. La Uefa questa mattina ha comunicato alla Roma di aver accolto il ricorso presentato quattro giorni fa in merito alle tre giornate di squalifica al talento giallorosso per l'espulsione contro il Betis Siviglia. Dopo aver scontato due turni, la Uefa ha deciso di accogliere il ricorso della Roma per togliere un turno di stop a Zaniolo.

L'attaccante potrebbe quindi essere a disposizione di Mourinho per la gara di domani sera. Il condizionale è d'obbligo perché prima andranno valutate le sue condizioni dopo lo stop rimediato durante la sfida contro il Verona. Ieri Zaniolo aveva un grosso ematoma alla coscia sinistra, oggi lo staff medico giallorosso deciderà se effettuare ulteriori esami. Se il dolore non dovesse diminuire, e non dovessero esserci complicazioni, Zaniolo potrebbe comunque riposare domani sera per essere pronto per il derby di domenica.