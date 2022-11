Roma, garanzia El Shaarawy: ora spera nella conferma in Europa

La classifica

Come riporta lo statistico della Roma, Tiziano Riccardi, El Shaarawy è entrato in un club prestigioso: sono 22 i giocatori ad aver toccato quota 50 reti nella storia del club. Il prossimo obiettivo, a 52, è l’attaccante più controverso e velenoso che si ricordi, Antonio Cassano. «Ci tenevo a questo traguardo - ha confessato El Shaarawy al Bentegodi - anche perché a Helsinki ci ero andato vicino». Già. Il gol contro l’Hjk, nel giorno del suo trentesimo compleanno, gli era stato prima assegnato e poi sottratto dall’Uefa, in un andirivieni di valutazioni abbastanza grottesco. «Ora sì, sono 50» ha scritto su Instagram, mimando il numero in una foto che ha scattato sul prato veronese dopo la partita.

Obiettivo

Ma a proposito di numeri, e di fedeltà alla causa, El Shaarawy potrebbe giovedì contro il Ludogorets celebrare la partita numero 200 nella Roma. E’ solo questione di tempo per un ragazzo che ha voluto fortemente tornare a casa dopo l’esperienza economicamente irrinunciabile della Cina. A Verona, come già a inizio stagione, ha confermato di essere un prezioso rinforzo nelle partite da vincere: trequartista, oppure esterno di centrocampo, è un jolly che Mourinho può dosare secondo gusti ed esigenze. E ha una qualità supplementare che piace agli allenatori: non rompe le scatole quando non gioca, anzi si allena con una ferocia ancora maggiore.