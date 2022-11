El Shaarawy come Messi, il gol che fa impazzire i tifosi della Roma

La rete di Stephan El Shaarawy a Verona, ha certificato il successo dei giallorossi su un campo difficile ed ha permesso all'attaccante di Josè Mourinho di festeggiare la rete numero cinquanta da quando veste la maglia della Roma. El Shaarawy si è inserito in area di rigore sfruttando un assist di Volpato e davanti a Silvestri, si è esibito in un numero di alta scuola: pallonetto per superare l'uscita bassa del numero uno del Verona e tiro al volo per depositare il pallone in rete.