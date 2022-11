Scaloni avvisa Dybala: "In Qatar solo se..."

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni avvisa Dybala: “Andrà in Qatar solo chi è in grado di giocare la prima gara”. L’attaccante della Roma quindi dovrà fare quasi un miracolo per farsi trovare pronto e partecipare al Mondiale. La prima sfida dell’Argentina contro l’Arabia Saudita è in programma il 22 novembre. “Aspetteremo fino alla fine per comunicare la lista”, aggiunge il ct Scaloni, lasciando quindi aperto più di uno spiraglio per la Joya.