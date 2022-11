Roma, rivoluzione in difesa per il Ludogorets: ecco chi sostituirà Mancini

ROMA - Mourinho ha deciso lo schieramento difensivo da utilizzare contro il Ludogorets, partita decisiva per la qualificazione alla seconda fase di Europa League: per sostituire lo squalificato Mancini, utilizzerà sul centro destra Ibañez e l’uruguaiano Viña sul centro sinistra. Nel mezzo ovviamente confermato Smalling. Resta dunque fuori un’altra volta Kumbulla. Nella Roma resta ancora da sciogliere il dubbio su Zaniolo, in attacco. Nicolò sta meglio ma in previsione del derby potrebbe essere gestito.