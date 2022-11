Dybala, ci siamo: venerdì l’esame decisivo per capire il recupero

ROMA - Il giorno della verità. Paulo Dybala domani, venerdì 4 novembre, verrà sottoposto agli esami strumentali per valutare il recupero dalla lesione al retto femorale sinistro. L’attaccante, dopo le due settimane di stop dalla gara contro il Lecce, sarà sottoposto a risonanza magnetica per capire come sta procedendo il recupero dall’infortunio. Intanto Dybala ha ripreso a correre in campo e ad allenarsi in palestra: se gli esami confermassero i miglioramenti, a quel punto riprenderebbe anche a utilizzare il pallone.