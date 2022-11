Roma-Ludogorets, le pagelle: Zaniolo superstar, Pellegrini capitano di ghiaccio

Zaniolo devastante, Pellegrini glaciale, da rivedere Camara e Belotti: la Roma soffre ma nel secondo tempo, guidata da Nicolò, conquista il passaggio del turno in Europa League. Ci sarà da combattere ai playoff, ma con un Zaniolo così niente è precluso.

Zaniolo 8: devastante

Avrebbe potuto prendere anche 8.5 o 9, tanto è stata incredibile la sua partita. Due rigori conquistati e un gol meraviglioso: l'Europa è più che mai roba sua. Stellare.

Pellegrini 7.5: glaciale

Non sta benissimo, ma per la Roma stringe i denti. E non è la prima volta. Realizza due rigori pesantissimi sotto la Curva Sud e trascina compagni e tifosi nel momento peggiore. Capitano vero.

Volpato 6.5: crescita

Il ragazzino, anzi il bambino per dirla alla Mou, entra nel secondo tempo e neppure lo finisce. Ma in poco più di mezzora dà la scossa, si prende un giallo da calciatore navigato e continua la sua crescita.

Belotti 5: sostituito

José Mourinho lo toglie all'intervallo perché il Gallo sbaglia tutto quello che può sbagliare. Semplicemente, non è serata.

Camara 5: opaco

Partita meno bella di altre. Esce anche lui all'intervallo, la differenza con Cristante si vede.