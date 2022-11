Pagelle Roma-Ludogorets 3-1: Zaniolo è tornato, Belotti errori banali

Mourinho (all.) 6,5 Sceglie la formula del doppio centravanti ma non sfonda. Anzi lascia spazio al Ludogorets. Nella ripresa vara l’idea-coraggio, con tutta la qualità possibile, e si prende la qualificazione. Che sudata però.

Rui Patricio 6

Sul gol non ha colpe. E’ attento invece a respingere di piede il tiro di Tissera: si era sul 2-1.

Ibañez 6,5

Anche nei momenti di squilibrio generale, è il più lucido. Steso da Rick, provoca l’annullamento del pari bulgaro.

Mourinho all'intervallo

Smalling 6

Attraversa una fase un po’ così. Non è dominante come a inizio stagione. Dove non arriva con le gambe tuttavia se la cava con il senso della posizione.

Viña 6

Preferito a Kumbulla come sostituto di Mancini, ha un inizio terribile. Poi si assesta.

Karsdorp 5,5

In difficoltà atletica, produce poco e fatica tanto in copertura.