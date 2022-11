Roma, la richiesta del tifoso ad Abraham fuori dall'Olimpico

ROMA - Tammy Abraham non ha segnato e non sta vivendo il suo miglior momento ma resta un beniamino dei tifosi. Anche ieri sera il centravanti inglese si è fermato fuori dallo stadio Olimpico per firmare autografi e scattare selfie con i tifosi, ricevendo una particolare richiesta. "Tammy guardami negli occhi: devi segnare nel derby!". Abraham lo ha ascoltato molto attentamente e prima si è messo una mano sul cuore e poi ha fatto un cenno di approvazione con il pollice in alto. Un gesto particolarmente apprezzato dai tifosi presenti.