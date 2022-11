Roma, da Matic a Zalewski i dubbi di formazione di Mourinho prima del derby

Trigoria blindata, allenamento al pomeriggio e poi ritiro: la Roma si prepara così al derby di domani. Due i dubbi di Mourinho da sciogliere dopo la rifinitura: salvo sorprese, l'allentore portoghese dovrà svegliere chi giocherà a centrocampo con Cristante e chi a sinistra. In mezzo il dubbio è tra Camara e Matic, con quest'ultimo favorito, condizioni fisiche permettndo. Sulla fascia, con Spinazzola out, ballottaggio tra Zalewski e El Shaarawy. Il "Faraone" ha giocato, e bene, dal primo minuto contro il Ludogorets quindi, in teoria, è più fresco il polacco. Ma Stephan sta facendo bene e non è detto che Mou non lo confermi.