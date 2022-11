Derby Roma-Lazio, Zaniolo ha un conto in sospeso

ROMA - Il quarto derby deve essere quello della svolta. Perché Nicolò Zaniolo non ha ancora mai vinto contro la Lazio e questo è il suo obiettivo del weekend dopo aver sbaragliato l’intero Ludogorets trascinando la squadra ai play off di Europa League . Strano a dirsi, ma il talento giallorosso non ha neanche mai segnato nella stracittadina, limitandosi a tanti pali e un assist in una partita però poi persa dalla Roma .

Il suo derby

Ecco perché per lui questo è il match del riscatto, della rivalsa in un derby che lui ha da sempre sentito come un vero tifoso romanista anche per gli insulti che sono arrivati da una parte della tifoseria biancoceleste, prima verso la madre Francesca, poi per il suo doppio infortunio al crociato. E lo stesso Zaniolo ha risposto per le rime con qualche gesto non proprio elegante tra l’Olimpico e Terme di Caracalla durante la celebrazione della vittoria della Conference League.

Insomma, un derby nel derby: Roma-Lazio e Zaniolo-Lazio, una rivalità che si trascinerà anche domani sera dopo aver saltato l’ultimo precedente. Il numero 22 infatti non ha preso parte alla gara del 20 marzo scorso, la vittoria della Roma per 3-0. L’ha vista dalla panchina, ha tifato ed esultato fuori dal campo. Adesso invece vuole giocarla e viverla da protagonista: «Sappiamo quanto vale questa gara - ha detto dopo il Ludogorets. Se in Europa abbiamo messo il 120% al derby metteremo il 200%».

La settimana perfetta

La rete di Verona, i due calci di rigore procurati e il gol di giovedì sono stati la miglior medicina per uscire da un periodo altalenante. Manca una partita per raggiungere “la settimana perfetta”, per convincersi ulteriormente di essere tornato quel giocatore dirompente capace di spaccare in due le partite: «Siamo forti, tutti uniti per un obiettivo che solo noi sappiamo - ha dichiarato alla Uefa -. Vogliamo continuare a esultare per questa gente. I gol? Ho sempre pensato che potevo farli, ci sono periodi in cui la palla non entra e altri in cui ti sbatte addosso e fai gol. Non mi sono mai preoccupato quando non segnavo perché se arrivi davanti al portiere tante volte è solo questione di precisione. In allenamento mi sono allenato tanto sulla finalizzazione e ora stiamo vedendo i risultati».

L'aiuto di Mou

Merito del suo duro lavoro quotidiano, ma anche dell’aiuto che gli ha dato Mourinho in questi mesi insieme. Il tecnico non ha mai preso in considerazione una sua cessione anche quando tra le parti si era percepita un po’ di tensione. Il tecnico lo ha sempre considerato, aiutandolo a superare dei momenti complicati dal punto di vista fisico e psicologico: «Lo ringrazio perché nei momenti meno brillanti da parte mia ha sempre creduto in me e col Ludogorets ho dimostrato che posso essere importante per questa squadra». È quello che pensa Mourinho, è quello che vuole dimostrare Zaniolo nella gara contro la Lazio. Ripartirà dalle ultime certezze, e dalla dedica al gol di giovedì: «È per tutte le persone che mi sono state vicine: mamma, papà, il mio amico Alessandro (vive a La Spezia, ndr), mio figlio Tommaso e i miei nonni». A loro spera di dedicargli anche il primo gol nel derby.