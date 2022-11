Abraham carica la Roma per il derby: la foto sui social provoca i laziali

Mancano più di ventiquattro ore al derby di domani, ma la tensione inizia a farsi sentire tra i giocatori. Tammy Abraham, poco prima dell'allenamento a Trigoria, ha pubblicato su Instagram un collage di foto che lo ritraggono subito dopo il gol alla Lazio della scorso marzo. Due immagini non casuali, perché l'attaccante inglese non ha scelto le foto del gol, ma quelle della sua esultanza alla bandierina sotto la curva Nord e con la Sud alle spalle. Un collage, quello di Abraham, che come prevedibile non è piaciuto ai laziali mentre ha caricato i tifosi della Roma.