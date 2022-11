Magari ci brinderà per il derby vinto o si consolerà in caso di brutto risultato. In ogni caso, José Mourinho ha apprezzato molto il regalo dell'ex Porto e Inter Maniche, portoghese come il tecnico, che gli ha spedito a Trigoria due bottiglie di vino da lui prodotte. Maniche e Mourinho si conoscono benissimo: hanno vinto la Champions League e la Coppa Uefa ai tempi del Porto, poi sono stati insieme anche al Benfica e al Chelsea nel 2006 vincendo la Premier League.