Zaniolo e la foto sui social per il derby che esalta i tifosi della Roma

A Roma è arrivato IL giorno. Quello che i tifosi di Roma e Lazio aspettano con più trepidazione. Il derby non è mai una partita come le altre (quante volte abbiamo sentito questa frase?) ed è proprio così che lo vivono anche i giocatori che sui social si lasciano andare a messaggi motivazionali che esaltano i tifosi. Sponda Roma sono Roger Ibanez e soprattutto Nicolò Zaniolo a suonare la carica ed esaltare il popolo giallorosso.

La foto postata da Zaniolo sui social

L’attaccante giallorosso ha postato sulla propria pagina Instagram una storia con una foto che ritrae dei lupi sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico. Un’immagine chiara che suona anche come un avvertimento (sportivo, si intende) agli avversari della Lazio. La Roma ha fame e Zaniolo è pronto a dare tutto, proprio come aveva annunciato dopo la vittoria in Europa League contro il Ludogorets.