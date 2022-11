Roma-Lazio, Cristian e Chanel Totti allo stadio senza Ilary e Francesco

ROMA - Ci sono anche Cristian e Chanel Totti allo Stadio Olimpico per assistere al derby tra la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri. I figli di Francesco Totti sono entrati in tribuna Monte Mario, dopo essere stati accompagnati da un'automobile. Non saranno invece sugli spalti né mamma Ilary né l'ex capitano della Roma, che oggi ha festeggiato il 17° compleanno di Cristian con un pranzo a Santa Severa, insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi. Prima della gara Totti ha regalato una sorpresa al figlio, facendo proiettare dai tabelloni dell'Olimpico una foto sua con Cristian, che risale al 28 maggio 2017, quando il mito giallorosso lasciò il calcio.