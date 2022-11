Roma, la frase di Mourinho su Wijnaldum che spaventa i tifosi

ROMA - José Mourinho parla di Gini Wijnaldum e spaventa i tifosi. Il tecnico giallorosso è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del derby e ha parlato anche dellla situazione del centrocampista olandese, infortunato da agosto: "Dobbiamo recuperare infortunati, non so se Wijnaldum lo avremo alla ripresa subito, nel 2023. Non penso la Roma andrà forte sul mercato. Dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Volpato ha giocato quattro partite di fila e se dovremo dare spazio ad altri giovani lo faremo". Il rientro immediato a gennaio di Wijnaldum appare quindi un rebus, i tifosi sperano di averlo preso a disposizione.