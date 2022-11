Cristante: "Ci è mancato il guizzo finale, potevamo fare di più"

ROMA - La Roma esce sconfitta dal derby. La squadra di José Mourinho è stata battuta dalla Lazio 1-0 con la rete di Felipe Anderson propiziata dal brutto errore di Ibanez . Nuovo sorpasso dei biancocelesti in classifica e Roma adesso al quinto posto. Al termine del match Cristante è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

Cosa è mancato?

“Mentalmente non ci è mancato qualcosa, ci è mancato il guizzo finale negli ultimi metri per fare qualcosa in più”.

È stato più demerito vostro o merito della Lazio?

“Loro si sono abbassati tanto, sono stati bravi a chiudersi soprattutto dopo il gol, non era facile. Noi però potevamo fare qualcosa in più”.

È mancato il giocatore che potesse creare la giocata?

“Sia in attacco che a centrocampo si poteva fare qualcosa in più. Ci è mancata la giocata negli ultimi metri, il tiro in porta”.