Abraham e il messaggio sui social che fa discutere i tifosi

Abraham, nessuna reazione al derby

Al derby si sperava in una reazione, invece niente, le solite scene. Nel finale del secondo tempo anche Mourinho ha perso la pazienza quando Abraham si è fatto fischiare l’ennesimo fuorigioco di rientro. In 90’ ha fatto un tiro fiacco verso la porta di Provedel e nient'altro. La crisi dell’attaccante inglese è palese, e per questo pesa ancora di più l’assenza di Dybala a questa Roma. Abraham però ha già avvisato il popolo laziale, al ritorno sarà diverso. Se lo augurano anche i tifosi giallorossi, che anzi sperano di vedere una reazione già mercoledì in casa del Sassuolo.