Roma, tutto sul Salisburgo: il prossimo avversario in Europa League

ROMA - Roma, attenta al Salisburgo . Perché è vero che la squadra di Mourinho ha schivato nel sorteggio dei play off squadre come Barcellona, Ajax, Siviglia e Sporting Lisbona , ma è anche vero che la sua avversaria non è assolutamente da sottovalutare. Perché il Salisburgo , la squadra dei giovani e satellite del Lipsia, è una di quelle squadre ostiche da affrontare per la sua aggressività , la velocità e la qualità dei singoli.

Retrocesso in Europa League, il Salisburgo non è riuscito a imporsi nel suo girone di Champions League contro squadre del calibro di Chelsea e Milan, arrivando al terzo posto davanti alla Dinamo Zagabria. Pochi gol riusciti a segnare, solo cinque in 6 partite, e una sola vittoria nella competizione proprio contro la squadra croata. Di certo Chelsea e Milan si aspettavano qualcosa di più dallla formazione austriaca che non è riuscita a soddisfare le aspettative a causa di un piano di gioco ancora da migliorare, complici le tannte cessioni importanti fatte nel mercato estivo.

Come Aaronson e Kristensenn, andati al Leeds per 45 milioni, o Adeyemi ceduto al Dortmund per 30 milioni e il giovane Camara che è volato a Monaco per 15 milioni. Insomma, perdite che hanno decisamente stravolto le mosse del tecnico Matthias Jaissle.

Detto che in campionato è primo in classifica nonostante la sconfitta contro la seconda squadra, lo Sturm Graz, in vero riscatto del Salisburgo passa proprio dalla competizione europea. Una squadra temuta inizialmente in Champions e che adesso non va presa sottogamba dalla Roma in Europa League. Specialmente per la sua velocità e per l'aggressività (è la squadra più fallosa della Bundesliga austriaca) nei novanta minuti. Un'arma che in questa Roma adesso poco reattiva potrebbe essere letale.

Il Salisburgo gioca con il 4-3-1-2 promosso da casa Red Bull, con alti ritmi e dinamismo in possesso. Squadra offensiva con Adamu ed Okafor sono i migliori realizzatori con 11 e 10 gol rispettivamente. Sesko, la stessa del club, è fermo a sei gol e probabilmente nella testa già il trasferimento del prossimo giugno al Lipsia.

L'età media della squadra è particolarmente bassa: Andreas Ulmer è l'unico giocatore over 30 sceso in campo in questa stagione.Il secondo più anziano è il 27enne Bernardo, difensore centrale brasiliano. Di certo non manca il dinamismo.

La formazione tipo del Salisburgo.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Kjaergaard; Sucic; Sesko, Okafor.