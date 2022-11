Mourinho, frecciata a Sarri: “Derby? Se giocavo io come ha fatto la Lazio…”

ROMA - "Formazione? L’unico giocatore che confermo per domani è Ibanez . Sarà lui più altri dieci. Per me è intoccabile. Volpato ? Ha capito che questo è l’inizio della sua carriera. Sta crescendo con la Roma e sta giocando dei minuti consecutivi non come l’anno scorso che ha giocato solo col Verona. Quest’anno ha fatto 4 partite di fila. E’ un processo di crescita dove si deve concentrare sul futuro". Sono le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale in casa del Sassuolo , valido per la 14ª giornata di Serie A. C'è subito da cancellare la sconfitta nel derby contro la Lazio , con i giallorossi che vogliono ripartire e conquistare punti per risalire la classifica: "Mi aspetto la solita reazione quando si perde una gara. Sappiamo che quando si perde un giocatore andiamo in difficoltà e fatichiamo nel trovare soluzioni. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra difficile che l’anno scorso ci ha dato due partite toste e che quest’anno è più forte dell’anno scorso. Mi aspetto dai miei lo sforzo possibile per tornare a sorridere, che è una cosa che non facciamo da due giorni”.

Ancora su Ibanez, autore dell'errore decisivo nel derby: "Serve rispetto per chi dal giorno in cui sono arrivato ad oggi dà tutto quello che ha, anche quando è stato in difficoltà. Lo scorso anno in un periodo della stagione avevamo solo lui come centrale e stava sempre lì. Quando siamo andati a Siviglia e l'ho visto la mattina pensavo fosse impossibile che giocasse e invece è sceso in campo. Lui ci ha messo sempre la faccia. Ripeto, per me è un intoccabile: domani gioca lui più altri dieci". Poi sulle condizioni della squadra: "Gli altri piangono, piangono, piangono. Ora lo faccio anche io: ho giocato tante partite senza Dybala. Ha saltato tante partite, ha saltato i big match, ha giocato con l’Inter e abbiamo vinto con la Juve dove ha fatto assist. Senza di lui ne abbiamo perse tre. Anche Pellegrini è funzionale ed è l’altro che ha questa luce che si accende. Gioca troppi minuti ed è in difficoltà. Ha qualche fragilità muscolare. Non sta quasi mai al 100%. E non parliamo di Wijnaldum".

Poi ancora sui problemi della squadra: "Quando facciamo gol è difficile che perdiamo. Al di là della gara con l’Udinese che è stata un disastro, siamo una squadra equilibrata che prende spesso punti. In questo momento abbiamo gli stessi punti di quindici gare dell’anno scorso. Se facciamo qualche punto con Sassuolo e Torino significa che dopo quindici giornate possiamo avere due punti, uno o 6 in più rispetto alla scorsa stagione. Con tutte queste difficoltà siamo lì e facciamo il nostro lavoro. Cerchiamo di combattere però non possiamo nascondere che abbiamo problemi”.