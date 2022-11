Mourinho e il retroscena sul gesto di Karsdorp dopo il cambio nel derby

Mourinho, frecciata a Sarri: "Derby? Se giocavo io come ha fatto la Lazio..."

Mourinho su Karsdorp: "Ecco cosa è successo"

Sul comportamento del terzino, Mourinho ha detto: "Karsdorp è tornato in panchina due minuti dopo essere andato negli spogliatoi. È tornato con del ghiaccio, non so se per il ginocchio, per l'adduttore o per la febbre. Lui ha avuto tanti problemi quest'anno. Comunque dopo due minuti era in panchina, non l'ho visto come un brutto atteggiamento da parte sua. Quello che posso dire è che questo per me non è un problema. Il vero problema è che si doveva migliorare rispetto alla sfida dell'anno scorso, la crescita nella mentalità, nella responsabilità, nell'ambizione, nel non essere soddisfatti di aver raggiunto questo livello qui e di cercare di andare oltre. E non parliamo solo di Karsdorp".